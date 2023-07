Greenvolt lidera ganhos e ajuda ao arranque "verde" do PSI esta quarta-feira

O início da sessão de bolsa desta quarta-feira, 12 de julho, em Lisboa e nas principais praças europeias está a ser positivo, com o índice PSI a crescer 0,1% para os 5929,86 pontos.

No Velho Continente, o índice Stoxx 600 cotava em alta de 0,1%. Entre os grandes índices Londres (+0,35%), Paris (+0,22%), e Frankfurt (+0,2%) apresentavam valorizações ao início da manhã.

Sete das 16 cotadas no principal índice português cresciam de valor, com a Greenvolt (+2,18% para os 6,08 euros) a ser a mais beneficiada. A Semapa (+1,23% para os 13,26 euros) e o BCP (+1,22% para os 0,23 euros) figuravam no segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Na área da energia, destaque para o desempenho “morno” da EDP, que cotava na linha de água nos 4,32 euros, e da Galp Energia, a crescer 0,09% para os 10,92 euros.

A EDP Renováveis perdia valor, recuando 0,37% para os 17,41 euros.

As perdas eram lideradas pela Corticeira Amorim (-0,81% para os 9,78 euros).