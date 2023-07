Greenvolt liderou os ganhos em dia 'verde' no PSI

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta terça-feira em alta, com uma valorização de 0,37%, para 5924,05 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, 12 terminaram a sessão no “verde", incluindo três dos cinco “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o desempenho do índice): o BCP, a EDP Renováveis, a Galp. Destas três, foi a energética do grupo EDP que mais ganhou, com um crescimento de 0,87%, para 17,47 euros por ação.

Já a Galp avançou 0,74%, para 10,91euros por ação, e o BCP ganhou 0,59%, para 0,2218 euros.

Contudo, foi a Greenvolt a cotada que liderou os ganhos, com um avanço de 1,8%, para 5,95 euros por ação.

Por outro lado, quatro cotadas terminaram o dia em terreno negativo. Entre elas as "gigantes" EDP e Jerónimo Martins, que evitaram maiores ganhos do PSI. A energética deslizou 0,07% e a retalhista perdeu 0,85%, para 4,323 e 25,52 euros, respetivamente.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as grandes praças encerraram também em terreno positivo. O índice de referência europeu (Stoxx 600) ganhou cerca de 0,7%.