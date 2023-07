BCP e Galp animam PSI, que se encontra em terreno positivo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, negoceia no ‘verde’ na manhã desta sexta-feira. Às 8h30 o índice apresentava uma valorização de 0,15%, para 5880,89 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, apenas quatro se encontram no ‘verde’, mas é o suficiente para o PSI seguir em alta. O BCP e a Galp (dois dos ‘pesos pesados’, isto é, cotadas que têm um maior peso no índice) seguem em terreno positivo, empurrando o PSI para cima. O banco ganha 0,65%, para 0,2183 euros por ação, e a petrolífera avança 0,14%, para 10,81 euros.

Contudo, é a NOS que lidera os ganhos, ao avançar 2,37%, para 3,288 euros por ação.

No ‘vermelho’ encontram-se 10 cotadas, nomeadamente os restantes três ‘pesos pesados’: Jerónimo Martins, EDP Renováveis e EDP. A EDP Renováveis lidera as perdas, ao cair 0,95%, para 17,235 euros por ação, logo seguida pela EDP, que perde 0,8%, para 4,355 euros. Já a dona do Pingo Doce desliza 0,16%, para 25,64 euros.

Lisboa contraria, assim, a Europa, onde as principais praças negoceiam no ‘vermelho’. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, perde cerca de 0,2%.