Bolsa de Lisboa fecha no "vermelho" com PSI a descer 0,36%

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira, 4 de julho, a sessão em baixa, com o índice PSI a perder 0,36% para 5966,65 pontos, a acompanhar as descidas das principais bolsas europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, seis fecharam em alta, oito em baixa e duas inalteradas. A Mota-Engil liderou as descidas, recuando 2,86% para 2,21 euros.

Nas maiores descidas ficaram ainda a Semapa (-1,22% para 12,96 euros), a Jerónimo Martins (-1,18% para 25,12 euros), o BCP (-0,76% para 0,22 euros) e a Greenvolt (-0,73% para 6,16 euros).

Nas subidas, a Corticeira Amorim avançou 0,31% para 9,71 euros e a REN somou 0,20% para 2,50 euros.

A Navigator e a Altri subiram 0,19% e terminaram a valer 3,14 euros e 4,23 euros, respetivamente, os CTT avançaram 0,14% para 3,53 euros e a EDP registou uma ligeira subida de 0,09% para 4,49 euros.

A EDP Renováveis (18,39 euros) e a Galp (11,10 euros) ficaram inalteradas.

No resto da Europa, Madrid caiu 0,58%, Frankfurt 0,26%, Paris 0,23%, Milão 0,21% e Londres 0,10%, com a banca a pressionar as principais praças europeias, num dia em que não contaram com a referência da bolsa de Nova Iorque, encerrada por ser feriado nos Estados Unidos.