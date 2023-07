Bolsas ganharam 5,5 biliões de euros no primeiro semestre, com Atenas e Buenos Aires a liderar as subidas

O primeiro semestre de 2023 correu bem nas bolsas, apesar de dois sobressaltos em fevereiro e maio. O índice mundial MSCI para todas as bolsas do mundo valorizou-se 12,7% no primeiro semestre do ano, depois de um colapso de 20% em 2022. O ganho semestral foi de 6 biliões de dólares (5,5 biliões de euros), segundo os cálculos da Reuters. Para o bom desempenho das bolsas à escala mundial nos primeiros seis meses do ano contribuíram os ganhos de 7,1% em janeiro e 5,5% em junho.