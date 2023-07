1997: toda a gente falava da Bolsa

Vivia-se o frenesim das privatizações, que abriram o apetite pelo mercado de capitais português. O país vibrava com a preparação da Expo’98 e grandes obras públicas, como a Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, inaugurada em 1998. O bom desempenho da Bolsa em 1997 era registado no suplemento de Economia do “Público” na edição de balanço do ano. Com o título de “Capitalismo popular”, lia-se num artigo de 29 de dezembro de 1997: “Foi um ano gordo para a Bolsa de Lisboa, que entrou no ‘clube dos desenvolvidos’ da Morgan Stanley, foi vítima de um minicrash e deu as boas-vindas a milhares de anónimos, atraídos pelas privatizações da EDP, da Portugal Telecom e da Brisa. É uma versão melhorada do velho fenómeno do ‘capitalismo popular’, que imprimiu, irremediavelmente, uma nova dinâmica no mercado de capitais português.” Havia razões para festejar, ganhava-se muito dinheiro na Bolsa, estava praticamente esquecido o “gato por lebre”, o alerta que em 1987 o então primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, fez e que levou a uma derrocada das ações.

