PSI começa sexta-feira com todas as cotadas em alta

O PSI negociava em alta no início da sessão desta sexta-feira, 30 de junho, subindo 0,64% para os 5937,19 pontos, com a Ibersol a liderar os ganhos pouco tempo depois do arranque.

Na Europa, a tendência era igualmente altista, com o Stoxx 600, índice de referência para o continente, a aumentar 0,39%.

A gestora de restaurantes portuguesa crescia 3,02% para os 6,82 euros por ação, e encabeçava o grupo de 16 cotadas que compõem o principal índice português. Todas negociavam no “verde”.

A Mota-Engil seguia-se no pódio, crescendo 1,34% para os 2,28 euros; acompanhada, em terceiro lugar, pela Galp Energia, que apreciava 0,94% para os 10,72 euros.



Entre as grandes cotadas do índice, realçam-se os desempenhos do BCP (+0,91% para os 0,22 euros), da Navigator (+0,65% para os 3,12 euros); e da Jerónimo Martins (+0,48% para os 25,32 euros).

No grupo EDP, entretanto, a casa-mãe negociava em alta de 0,52% para os 4,49 euros, ao passo que a subsidiária EDP Renováveis valorizava-se 0,61% para os 18,28 euros.

A cotada que menos se valorizava era a Sonae, crescendo marginalmente 0,06% para os 0,91 euros.