PSI abre sem tendência definida: ganhos da Galp contrabalançam perdas do BCP

O PSI abriu a negociar na linha de água a sessão desta segunda-feira, 26 de junho, caindo 0,07% para os 5864,72 pontos. Igual tendência seguiam as ações europeias, de acordo com o desempenho do pan-europeu Stoxx 600, que cotava praticamente inalterado.

Em Lisboa, a maioria das 16 cotadas desvalorizava-se pouco depois da abertura. A mais penalizada era o BCP, com perdas de 2,15% para os 0,21 euros. A segunda maior perdedora era a Greenvolt, que recuava 1,52% para os 6,14 euros; seguida da Ibersol (-1,51% para os 6,54 euros). Destaque ainda para a Semapa, que depreciava 0,31% para os 12,98 euros.

Sete cotadas, entrentanto, aumentavam de valor. À cabeça estava a Galp Energia (+1,47% para os 10,70 euros), seguida da Navigator (+0,52% para os 3,08 euros) e da NOS (+0,18% para os 3,31 euros).

A EDP negociava inalterada nos 4,49 euros e a subsidiária EDP Renováveis subia 0,13% para os 18,75 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins crescia 0,08% para os 25,28 euros; e a Sonae valorizava-se 0,06% para os 0,90 euros.