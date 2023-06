Bancos ocidentais podem ficar à porta de uma das maiores operações de entrada em bolsa na China

Em breve, deverá realizar-se a maior entrada em bolsa de uma empresa chinesa em vários anos, que pretende dispersar em bolsa a Syngenta, empresa do setor agroquímico sediada na Suíça e detida pela empresa estatal ChemChina desde 2017. E, de acordo com o Financial Times desta segunda-feira, 26 de junho, a banca ocidental estará com dificuldades em participar nesta operação.

A entrada em bolsa, uma operação de 65 mil milhões de renminbis (cerca de 8,2 mil milhões de euros ao câmbio atual), está na mira de vários grandes bancos dos EUA, como o JP Morgan e o Goldman Sachs, e europeus, como o HSBC e o Deutsche Bank, pelo potencial de gerar honorários muito significativos para as instituições que assessorarem a dispersão no mercado de capitais.

Porém, as tensões entre os governos da China e dos EUA diminuem fortemente as hipóteses de qualquer um destes bancos conseguir aceder ao negócio, que será uma das maiores operações de sempre no país, de acordo com dados da Dealogic citados pelo Financial Times.



A ChemChina, segundo o jornal, é uma das empresas chinesas incluídas na lista de Washington de entidades do país que fornecerão potencialmente as forças armadas de Pequim, o que impede entidades norte-americanas de estabelecerem relações comerciais. Mas a Syngenta, uma entidade suíça, não. Apesar de isso livrar, à partida, qualquer instituição bancária de eventuais sanções, ninguém sabe com certeza - juristas e consultores incluídos - se as instituições interessadas poderão participar na operação sem incorrerem em problemas futuros com a justiça norte-americana.



A incerteza fez com que, até ao dia de hoje em 2023, os bancos ocidentais tenham participado em operações de apenas 273 milhões de euros, o equivalente a somente 1,2% do total de negócios de dispersão em bolsa na China.



A Syngenta, que deverá dispersar 20% do capital na bolsa de Xangai, emitiu um prospecto em mandarim, sem tradução para outras línguas, como o inglês; e nomeou, em 2021, três bancos chineses para realizarem a operação.