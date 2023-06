Grupo EDP empurra PSI para terreno negativo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, abriu a sessão desta quarta-feira no ‘vermelho’. Às 8h25 o índice apresentava uma desvalorização de 0,18%, para 6030,39 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, apenas três começaram o dia em terreno positivo, nomeadamente dois ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI), a Galp e a Jerónimo Martins. Contudo, não foi o suficiente para puxar o índice para o ‘verde’.

A retalhista cresce 0,32%, para 25,34 euros por ação, enquanto a petrolífera avança 0,7%, para 10,785 euros, liderando assim os ganhos.

No ‘vermelho’ encontram-se 12 cotadas, nomeadamente os restantes ‘gigantes’, grupo EDP e BCP. Destes é o grupo das energéticas que mais se destaca por liderar as perdas: a EDP cai 1,22%, para 4,6 euros por ação, e a EDP Renováveis tomba 0,95%, para 19,215 euros.

Já o BCP desliza 0,04%, para 0,223 euros por ação.

A Europa segue ‘mista’, com Madrid e Frankfurt no ‘verde’ (ainda que com ganhos ligeiros) e as restantes praças no ‘vermelho’, tal como o índice de referência europeu, Stoxx 600, que perde cerca de 0,2%.