PSI fecha em baixa em dia de pouca energia para a Greenvolt

O PSI fechou esta segunda-feira, 19 de junho, em baixa de 0,51% para os 6045,10 pontos, com apenas três cotadas em 16 a terminar a sessão no verde. Lisboa acompanhou a tendência do restante continente europeu, com o índice Stoxx 600 a recuar 1,09%.

As ações europeias fecharam em baixa no rescaldo das decisões da semana passada de política monetária (que incluíram uma pausa nas subidas na taxa diretora pela Reserva Federal dos EUA , e uma nova revisão em alta da taxa de referência pelo Banco Central Europeu). Esta semana é a vez do banco central da libra, o Banco de Inglaterra, anunciar a taxa de juro de referência.

As ações que mais se desvalorizaram na primeira sessão da semana foram a Greenvolt, a perder 2,06% para os 6,67 euros; Navigator, que caiu 1,47% para os 3,22 euros; e a Ibersol, a recuar 1,47% para os 6,70 euros.

Adicionalmente a pressionar estiveram os “pesos-pesados” Jerónimo Martins (-1,33% para os 25,24 euros); a Altri (-1,17% para os 4,23 euros); a Sonae (-0,97% para os 0,92 euros); e a EDP Renováveis (-0,83% para os 19,18 euros). A casa-mãe EDP, por sua vez, caiu 0,62% para os 4,63 euros.

Do lado dos ganhos, restaram apenas a Galp Energia (+0,14% para os 10,83 euros); o BCP (+1,04% para os 0,22 euros); e os CTT (+1,33% para os 3,44 euros).