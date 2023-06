Energia puxa PSI para o “verde” no início da sessão

O PSI começou a sessão desta sexta-feira, 16 de junho, em alta de 0,33%, para 6059,27 pontos, alinhado com os ganhos das grandes praças europeias.



O índice de referência para as ações do continente, o Stoxx 600, crescia 0,2% pouco tempo depois do início da sessão, no rescaldo das decisões de política monetária da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu.

Por cá, apenas duas das 16 cotadas do índice negociavam em baixa: a Semapa (-0,44% para os 13,46 euros) e os CTT (-0,3% para os 3,37 euros).

Valorizavam-se, pouco tempo depois do arranque, na liderança do PSI, a Greenvolt (+1,27% para os 6,80 euros), a EDP Renováveis (+0,93% para os 19,48 euros), e a Galp Energia (+0,88% para os 10,90 euros).

A EDP, entretanto, subia 0,86%, para os 4,68 euros.

Com ganhos mais ligeiros, o BCP crescia 0,23% para os 0,22 euros, e a Jerónimo Martins avançava 0,16% para os 25,36 euros.

NOS e Sonae mantinham o preço da sessão anterior, nos 3,44 euros e 0,94 euros, respetivamente.