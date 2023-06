PSI começa quinta-feira a negociar em baixa

O PSI abriu em queda a sessão desta quinta-feira, 15 de junho. O principal índice português negociava, pouco tempo depois da abertura, em queda de 0,18% para os 5994,63 pontos, com seis das 16 cotadas que compõem o índice no “vermelho”.

Lisboa alinhava com o resto da Europa, num dia de nova decisão de política monetária na zona euro. O Stoxx 600, índice de referência para as ações do continente europeu, caía 0,28% ao início da manhã, com os mercados a aguardar o provável aumento da taxa diretora pelo Banco Central Europeu.

Seis negociavam em alta; ao passo que as restantes quatro cotavam inalteradas: a EDP (nos 4,62 euros), a Greenvolt (6,61 euros), a Navigator (3,24 euros), e a NOS (3,44 euros).



O BCP pressionava no início da sessão, à cabeça das perdas, depreciando 1,15% para os 0,22 euros.

Na energia, destaque para as quedas da Galp (-0,65% para os 10,67 euros) e da EDP Renováveis (-0,46% para os 19,34 euros).

O retalho servia de contrapeso a esta pressão, com a Sonae e a Jerónimo Martins a liderarem os ganhos, valorizando-se 0,71% e 0,65%, respetivamente, para os 0,93 euros e 24,90 euros.