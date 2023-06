Com os mercados à espera da Fed e do BCE, PSI termina o dia em ligeira alta

O PSI terminou a sessão desta quarta-feira, 14 de junho, em alta de 0,13% nos 6005,27 pontos, com cinco das 16 cotadas que compõem o índice a apresentar ganhos.

Os CTT e a Navigator fecharam, sem variações, nos 3,35 euros e 3,24 euros, respetivamente.

O desempenho das bolsas europeias nesta quarta-feira - num dia em que o índice de referência para o continente, o Stoxx 600, subiu 0,45% - foi influenciado pela expetativa em torno das decisões de política monetária nos EUA e na zona euro desta quarta e quinta-feira, respetivamente.

A Reserva Federal deverá anunciar no final desta quarta-feira, segundo os analistas, uma pausa no ciclo de aumento das taxas de juro. Já o Banco Central Europeu deverá proceder a novo aumento da taxa diretora na quinta-feira.

A locomotiva dos ganhos do PSI foi o BCP, a única cotada do setor bancário português na “montra” acionista nacional, que se valorizou 3,43% para os 0,22 euros.

A Altri cresceu 0,86% para os 4,20 euros; seguida da Corticeira Amorim, que subiu 0,81% para os 9,93 euros.

Do lado das perdas, o “lanterna vermelha” do dia foi a Mota-Engil, a afundar-se 2,43% para os 2,01 euros; com a REN (-0,78% para os 2,53 euros) e a Jerónimo Martins (-0,72% para os 24,74 euros) a acompanharem a construtora no fim da tabela.