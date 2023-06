PSI termina dia no "verde" com ajuda da Greenvolt e da Jerónimo Martins

O PSI fechou a sessão desta segunda-feira, 12 de junho, em alta de 0,3% nos 5984,40 pontos, com 9 cotadas em alta e sete em baixa, com a Greenvolt a superar os 4% de valorização.

O principal índice português encerrou em linha com as grandes praças europeias. O índice representativo das ações do Velho Continente, o Stoxx 600, fechou em alta de 0,12%.

A semana que se inicia vai ser marcada por duas decisões de política monetária, com dois grandes bancos centrais a anunciar as novas taxas de juro de referência: a Reserva Federal dos EUA fá-lo-á na quarta-feira, ao passo que o Banco Central Europeu anuncia as taxas diretoras na quinta-feira.

A Greenvolt foi a estrela da sessão, fechando em alta de 4,02% nos 6,61 euros. A Jerónimo Martins subiu 1,9% para os 24,62 euros, a segunda maior variação positiva desta segunda-feira.

Em terceiro lugar no topo da lista está a REN, cujas ações aumentaram de valor em 0,98% para os 2,57 euros.

Nas quedas, destaque para a Galp Energia, líder das perdas, recuando 1,31% para os 10,55 euros. Seguiram-se, entre as ações mais perdedoras, a NOS (-0,98% para os 3,44 euros) e a Navigator (-0,86% para os 3,21 euros).