Bolsa de Lisboa em alta ligeira com Ibersol e Jerónimo Martins a liderarem ganhos

A bolsa de Lisboa está a negociar com o índice PSI a ganhar 0,05% para 5956,66 pontos, com a Ibersol e a retalhista Jerónimo Martins a liderarem os ganhos pela mesma ordem.

Pelas 08:47 horas desta sexta-feira em Lisboa, das 16 ações cotadas no principal índice bolsista português, cinco subiam, 10 desciam e uma, a Greenvolt, mantinha-se inalterada nos 6,23 euros, com a praça lisboeta a seguir a tendência positiva das homólogas europeias.

As ações da Ibersol subiam 0,55% para 7,26 euros, enquanto a retalhista Jerónimo Martins avançavam 0,41% para 24,44 euros. A REN ganhava 0,20% para 2,55 euros.

Ainda no domínio da energia, a EDP Renováveis subia 0,13% para 19,23 euros.

Do lado das subidas, a operadora NOS ganhava 0,12% para 3,46 euros.

Em contraciclo, as ações da Mota Engil perdiam 0,70% para 2,13 euros, as da Altri recuavam 0,59% para 4,04 euros, enquanto as da Corticeira Amorim caíam 0,51% para 9,76 euros.

Com quedas inferiores a 50%, o destaque ia para a Navigator, que caía 0,49% para 3,23 euros, seguida da holding Semapa que recuava 0,45% para 13,38 euros, enquanto o BCP quebrava 0,38% para 0,21 euros.

A holding Sonae estava a cair 0,32 para 0,92 euros, os CTT perdiam 0,30% para 3,34 euros, a Galp deslizava 0,19% para 10,64 euros e a EDP perdia 0,02% para 4,64 euros.

Além das reuniões, na próxima semana, da Reserva Federal e do Banco Central Europeu (BCE) sobre política monetária e acerca das taxas de juro, os investidores estão hoje a digerir os sinais vindos da China, segundo a agência financeira Bloomberg, já que a taxa de crescimento do gigante asiático necessita de uma subida "muito maior" em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano, para que a bolsa chinesa seja mais apelativa e para que o país cresça mais robustamente.

Por outro lado, o aumento dos preços na China está a colocar os investidores em alerta, pois o banco central chinês poderá subir as taxas de juro, levando a que existam sinais contraditórios nos mercados.

Nos Estados Unidos, os pedidos de subsídio de desemprego estão no nível mais alto desde outubro de 2021 sugerindo que o mercado de trabalho está a começar a "arrefecer", o que ajudou a alimentar o 'apetite' pelas ações das tecnológicas.

Na área cambial, o euro está praticamente estável, cotando-se a 1,0784 dólares, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos avançou um ponto base para 3,73% e o petróleo West Texas Intermediate (WTI), que serve de referência nos Estados Unidos, caiu 0,4%, para 70,99 dólares o barril.