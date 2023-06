Bolsa de Lisboa segue a cair 0,38% com Corticeira Amorim a liderar as perdas

A bolsa de Lisboa está a negociar, esta quarta-feira, com o índice PSI a perder 0,38% para 5911,12 pontos, liderada pela Corticeira Amorim que apresentava uma queda de 1,12%.

Pelas 08:20 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice da bolsa portuguesa, 12 caíam, três subiam e uma mantinha-se inalterada, a Semapa, nos 13,36 euros, com as principais congéneres europeias a negociarem mistas.

As ações da Corticeira Amorim caíam 1,12% para 9,67 euros, enquanto as do BCP recuavam 0,75% para 0,21 euros e as da Altri perdiam 0,74% para 4,03 euros.

No mesmo sentido, seguia a Navigator a perder 0,69% para 3,16 euros, a Sonae a cair 0,54% para 0,92 euros e Mota Engil a afundar 0,53% para 1,87 euros.

Por seu turno, as ações da Greenvolt desciam 0,39% para 6,40 euros, enquanto os 'papéis' da Galp perdiam 0,38% para 10,45 euros e as ações da EDP Renováveis caíam 0,34% para 19,32 euros.

Também a cair estavam os CTT, a perderem 0,30% para 3,34 euros, seguido da Ibersol a recuar 28% para 7,02 euros e a EDP a cair 0,17% para 4,66 euros.

A contrariar as quedas, estavam a REN que subia 0,39% para 2,56 euros, a retalhista Jerónimo Martins que avançava 0,25% para 24,08 euros e a operadora NOS que ganhava 0,06% para 3,47 euros.

Numa sessão que não tem grandes referências macroeconómicas, um dos fatores que surpreendeu os investidores foi a subida inesperada das taxas de juro na Austrália.

Além disso, soube-se também que as exportações da China caíram em maio, pela primeira vez desde fevereiro deste ano, o que pode sinalizar que a economia chinesa poderá estar a ter problemas ao nível do crescimento económico, segundo analistas da agência financeira Bloomberg.

Na área cambial, o euro seguia a cotar-se a 1,067 dólares, com os investidores a aguardarem pelas decisões da Reserva Federal (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas de juro na próxima semana, já que hoje será a vez do Banco do Canadá anunciar a sua taxa diretora.