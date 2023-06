Bolsa de Lisboa abre a cair 0,05%

A Bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,05%, para os 5.885,48 pontos.

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, com o índice PSI a perder 0,22% para 5.888,72 pontos, alinhado com as principais bolsas europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, sete subiram, sete desceram e duas ficaram inalteradas.

As principais bolsas europeias terminaram a sessão no vermelho. Londres desceu 0,10%, Madrid 0,30%, Frankfurt 0,54%, Milão 0,78% e Paris 0,96%.