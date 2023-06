Bolsa de Lisboa segue a subir 0,61% com BCP a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa estava esta segunda-feira a negociar em alta de 0,61% para 5.937,57 pontos, com as ações do BCP a liderarem os ganhos ao subirem 1,73%.

Pelas 08:49 em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice português, o PSI, 13 subiam, duas desciam e uma, a Corticeira Amorim, estava inalterada nos 9,88 euros, numa Europa que negociava positiva, à exceção de Paris, que perdia uns ligeiros 0,02%.

As ações do BCP valorizavam-se 1,73% para 0,21 euros, as da Navigator subiam 1,54% para 3,17 euros e as da Greenvolt recuperavam 1,42% para 6,45 euros.

Com subidas abaixo de 1% seguiam a NOS, a ganhar 0,98% para 3,51 euros, a Galp Energia, a valorizar-se 0,57% para 10,57 euros, e a retalhista Jerónimo Martins, a recuperar 0,50% para 24,2 euros.

Com uma subida inferior a 0,50%, o destaque ia para a Semapa, a subir 0,47% para 12,94 euros, seguida pelos títulos da Sonae, que estavam a recuperar 0,43% para 0,94 euros.

A EDP Renováveis, por seu turno, ganhava 0,39% para 19,3 euros, a EDP valorizava-se 0,31% para 4,66 euros e a Mota Engil ganhava 0,32% para 1,88 euros.

Já a Ibersol valorizava-se 0,29% para 7,0 euros, enquanto a REN ganhava 0,20% para 2,54 euros.

Contrariando as subidas, aos CTT caíam 0,75% para 3,33 euros e a Altri perdia 0,34% para 4,09 euros.