Bolsas regressaram ao vermelho em maio, preços das matérias-primas desceram 5%

As bolsas de ações regressaram ao vermelho em maio, depois de dois meses de ganhos. Os preços das matérias-primas estiveram em queda, com destaque para uma redução de 7% no preço do barril de Brent – a referência na Europa – e um colapso de 31% no preço do megawatt hora (MWh) do gás natural negociado em euros nos Países Baixos.

O euro desvalorizou-se 3% face ao dólar. O preço do ouro caiu ligeiramente, não tendo conseguido fechar, uma vez mais, nos 2000 dólares por onça. O valor de capitalização do mercado de criptomoedas caiu 5%, depois de ganhos em abril. No mercado da dívida pública, os juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos baixaram e o prémio de risco (spread) exigido pelos investidores em relação à dívida portuguesa também desceu.