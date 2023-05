PSI cai 1,31% em linha com descidas na Europa

A bolsa de Lisboa fechou esta terça-feira no 'vermelho' com o índice PSI a descer 1,31% para 5793,68 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 13 desceram e só três ficaram em terreno positivo.

Com quedas acentuadas, a Semapa perdeu 6,55% para 13,12 euros, a Galp recuou 4,26% para 10 euros e a EDP Renováveis baixou 2,28% para 18,67 euros.

A Altri, que anunciou esta terça-feira a intenção de vender 1.866.119 ações representativas de 1,34% do capital social e direitos de voto da Greenvolt -- Energias Renováveis, desceu 1,63% para 4,11 euros, enquanto a Greenvolt recuou 1,03% para 6,25 euros.

Entre as cotadas com desvalorizações acima de 1%, os CTT cederam 1,50% para 3,28 euros, a Corticeira Amorim desceu 1,39% para 9,96 euros e o BCP, único banco que integra o PSI, recuou 1,28% para 0,21 euros.

Com descidas mais moderadas terminaram as retalhistas Sonae (-0,60% para 0,92 euros) e Jerónimo Martins (-0,18% para 22,78 euros).

Nas subidas, a Ibersol liderou e avançou 1,44% para 7,04 euros, a REN somou 0,40% para 2,52 euros e a EDP ganhou 0,37% para 4,59 euros.

No resto da Europa, Londres desceu 1,38%, Paris 1,29%, Frankfurt 0,27%, Milão 0,16% e Madrid 0,14%.

Os mercados aguardam a concretização do acordo alcançado entre os republicanos e a administração democrata norte-americana sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, o que pode dissipar alguma incerteza.