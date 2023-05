Bolsa de Lisboa em baixa com BCP e EDP a caírem

A bolsa de Lisboa estava em baixa esta terça-feira, 23 de maio, com as ações do BCP e da EDP a caírem 1,26% para 0,22 euros e 1,19% para 4,65 euros.

Cerca das 9h10 em Lisboa, depois de ter aberto em baixa, o PSI recuava 0,34% para 5974,15 pontos, com a cotação de 11 "papéis" a descer, três a subir e duas a manter (Altri em 4,10 euros e Ibersol em 6,98 euros).

Às ações do BCP e da EDP seguiam-se as da NOS, Greenvolt e Galp, que se desvalorizavam 0,72% para 3,58 euros, 0,70% para 6,37 euros e 0,62% para 10,44 euros.

Outras ações que se desvalorizavam eram as da REN, Sonae e Jerónimo Martins, que desciam 0,59% para 2,52 euros, 0,58% para 0,94 euros e 0,35% para 22,74 euros.

As outras três ações (CTT, Semapa e Mota-Engil) desciam entre 0,21% e 0,29%.

Em sentido contrário, as ações da Navigator, Corticeira Amorim e EDP Renováveis eram as que subiam, designadamente 0,41% para 3,44 euros, 0,39% para 10,22 euros e 0,15% para 19,51 euros.

As principais bolsas europeias negociavam em baixa esta terça-feira, depois de uma nova reunião entre o Presidente Joe Biden e o Presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, ter terminado sem um acordo sobre o teto da dívida norte-americana.

Os investidores têm esperança que Biden e McCarthy consigam chegar a um acordo nos próximos dias.

Entretanto, os futuros dos principais indicadores de Wall Street apontam atualmente para um início de sessão estável, numa sessão em que o mercado estará também atento à situação económica.

Os PMIs preliminares para maio nos EUA, na Europa e no Reino Unido, tanto na indústria como nos serviços, serão divulgados esta terça-feira.