Bolsas europeias mistas à espera de um acordo sobre o teto da dívida dos EUA

As principais bolsas europeias negociavam mistas, à espera que o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder da Câmara dos Representantes, o conservador Kevin McCarthy, retomem esta segunda-feira, 22 de maio, as negociações sobre o teto da dívida soberana.

Às 8h55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,06% para 469,02 pontos.

As bolsas de Londres e Madrid avançavam 0,23% e 0,45%, respetivamente, enquanto as de Paris, Frankfurt e Milão se desvalorizavam 0,06%, 0,18% e 0,72%, respetivamente.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e às 8h55 o principal índice, o PSI, avançava 0,05% para 6.046,26 pontos.

Wall Street terminou em baixa na sexta-feira, depois de o otimismo em relação a um acordo entre democratas e republicanos sobre o teto da dívida dos EUA se desvanecer.

Esta segunda-feira, Biden e McCarthy vão prosseguir as negociações sobre o teto da dívida soberana, após o impasse de sexta-feira, na sequência de uma reunião em Washington em que as respetivas posições foram irreconciliáveis.

McCarthy disse no domingo estar confiante num acordo, mas inflexível. "Penso que podemos resolver alguns dos problemas, se compreendermos o que estamos a analisar. Mas fui muito claro desde o início: temos de gastar menos dinheiro do que gastámos no ano passado", afirmou.

Entretanto, o Presidente dos EUA disse que as propostas apresentadas pelos republicanos são "inaceitáveis".

Enquanto se espera que as negociações sejam retomadas e que se chegue a um acordo para evitar a primeira suspensão de pagamentos do país, o dia quase não terá referências macroeconómicas, exceto a confiança dos consumidores na zona euro.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0800 dólares, contra 1,0805 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,93 dólares, contra 75,58 dólares na sexta-feira e 72,33 em 3 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.