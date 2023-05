Bolsa de Lisboa em baixa com Mota-Engil a cair 5,07%

A bolsa de Lisboa estava em baixa esta segunda-feira, 22 de maio, com as ações da Mota-Engil a caírem 5,07% para 1,95 euros e as da EDP Renováveis a subirem 0,91% para 19,93 euros.

Cerca das 9h10 em Lisboa, depois de ter aberto em baixa, o PSI recuava 0,12% para 6035,39 pontos, com a cotação de 10 "papéis" a subir, cinco a descer e uma a manter (Navigator em 2,46 euros).

Às ações da Mota-Engil seguiam-se as da Altri e Greenvolt, que se desvalorizavam 0,77% para 4,11 euros e 0,54% para 6,47 euros.

As outras ações que se desvalorizavam eram as da Corticeira Amorim e da NOS, que desciam 0,40% para 10,22 euros e 0,38% para 3,64 euros.

Em sentido contrário, além das ações da EDP Renováveis, as dos CTT, BCP e Semapa eram as que mais subiam, designadamente 0,87% para 3,48 euros, 0,44% para 0,23 euros e 0,43% para 14,08 euros.

Também a subir estavam as ações da Jerónimo Martins, Ibersol e REN, que avançavam, respetivamente, 0,35% para 22,80 euros, 0,29% para 7,00 euros e 0,20% para 2,56 euros.

As outras três ações (Galp, Sonae e EDP) subiam entre 0,19% e 0,10%.

As principais bolsas europeias negociavam mistas esta segunda-feira, à espera que o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder da Câmara dos Representantes, o conservador Kevin McCarthy, retomem as negociações sobre o teto da dívida soberana esta segunda-feira.

Enquanto se espera que as negociações sejam retomadas e que se chegue a um acordo para evitar a primeira suspensão de pagamentos do país, o dia quase não terá referências macroeconómicas, exceto a confiança dos consumidores na zona euro.