PSI cai 0,74% com BCP a liderar descidas

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira em baixa, com o índice PSI a perder 0,74% para 6.071,22 pontos, pressionada por uma queda de 3,58% do BCP, que liderou as descidas.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, seis terminaram em alta, sete em baixa e três inalteradas.

Nas maiores descidas, o BCP recuou para 0,22 euros e a Corticeira Amorim caiu 3,04% para 10,20 euros.

As principais bolsas europeias não tiveram uma tendência definida. Londres desceu 0,14%, Frankfurt 0,39% e Milão 0,61%, mas Paris subiu 0,28% e Madrid 0,16%.