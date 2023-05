PSI cai 0,27% alinhado com o resto da Europa

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI) registou na sessão desta quarta-feira uma descida de 0,27% para 6.116,49 pontos, em linha com o resto da Europa. Das 16 cotadas que integram o índice PSI, sete ficaram em alta, oito em baixa e uma permaneceu inalterada.

A Jerónimo Martins liderou as descidas (-1,64% para 22,74 euros) e a Greenvolt foi a que mais subiu (3,59% para 6,34 euros). Nas maiores descidas ficaram ainda o BCP (-1,41% para 0,22 euros), os CTT (-1,33% para 3,72 euros) e a Sonae (-1,16% para 1,02 euros).

Com perdas inferiores a 1% ficaram a REN (2,61 euros), a Corticeira Amorim (10,52 euros), a NOS (3,80 euros) e a Semapa (14,02 euros). Em sentido contrário, a Mota-Engil subiu 3,13% para 2,14 euros e a Altri avançou 2,84% para 5,07 euros.

Com ganhos mais moderados, a EDP subiu 0,52% para 4,83 euros, a EDP Renováveis 0,28% para 19,75 euros e a Galp 0,05% para 10,59 euros. As principais bolsas europeias encerraram com descidas. Paris caiu 0,49%, Milão 0,43%, Frankfurt 0,37%, Londres 0,29% e Madrid 0,17%.