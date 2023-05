PSI perde 0,36% com Galp a liderar descidas

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta terça-feira com uma descida de 0,36% no índice PSI, para 6.133,24 pontos, em linha com a generalidade das bolsas europeias, tendo a Galp liderado as quedas.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, nove fecharam em alta, seis em baixa e uma inalterada. A Galp baixou 1,72% para 10,58 euros, seguida da EDP, que recuou 1,15% para 4,80 euros.

Nas descidas ficaram ainda a Sonae (-0,67% para 1,03 euros), o BCP (-0,26% para 0,23 euros), a Altri (-0,16% para 4,93 euros) e a EDP Renováveis (-0,11% para 19,70 euros).

Nas maiores subidas, a Mota-Engil avançou 2,46% para 2,08 euros e a Jerónimo Martins ganhou 0,78% para 23,12 euros.

A REN subiu 0,58% para 2,62 euros, a Greenvolt 0,49% para 6,13 euros e a Semapa 0,43% para 14,04 euros.

Com subidas mais baixas terminaram os CTT (3,77 euros), a Ibersol (sete euros), a Navigator (3,38 euros) e a NOS (3,81 euros).

As principais bolsas europeias registaram descidas, com Paris a perder 0,59%, Madrid 0,31%, Londres 0,18% e Milão 0,16%, mas Frankfurt registou uma ligeira variação positiva de 0,02%.