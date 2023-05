Bolsas ganham cerca de €9 biliões nos primeiros três meses do ano: vale as economias da Alemanha e Japão juntas

As bolsas à escala mundial ganharam 9,3 biliões de dólares (triliões, na métrica norte-americana) nos três primeiros meses do ano, apesar de uma quebra em fevereiro, segundo o balanço publicado pela The World Federation of Exchanges (WFE). Esta organização representa 250 entidades que gerem as praças financeiras e publica as estatísticas bolsistas mensalmente (relativas ao mês anterior).

Os ganhos no trimestre, que equivalem ao cambio médio de março, a 8,8 biliões de euros, valem a soma do PIB do Japão e da Alemanha, a terceira e quarta economias do mundo. Os episódios de crise bancária nos Estados Unidos e na Suíça e o contágio nas cotações dos bancos europeus não afetaram o resultado em março, com a valorização bolsista mundial a subir 2,4%.