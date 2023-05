PSI segue Europa e fecha em terreno positivo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta sexta-feira no ‘verde’, com uma valorização de 0,37%, para 6112,95 pontos. A Ibersol liderou os ganhos num dia com apenas três cotadas no ‘vermelho’.

Entre as três cotadas que terminaram o dia em baixa está um dos ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o índice), a EDP. A energética perdeu 2,03%, para 4,866 euros por ação.

As outras 13 cotadas (de um total de 16) encerraram no ‘verde’. Foi a Ibersol que liderou os ganhos, ao avançar 3,55%, para 7 euros por ação.

Quanto aos 'pesos' pesados': a Jerónimo Martins ganhou 0,35%, para 22,92 euros por ação; a Galp cresceu 0,67%, para 10,57 euros; a EDP Renováveis avançou 0,15%, para 20,21 euros; e o BCP foi o ‘gigante’ com o melhor resultado, ao avançar 1,65%, para 0,222 euros.

O PSI segue, assim, a Europa, onde as principais praças também encerraram no ‘verde’, ainda que com valorizações maiores que o índice português. Por exemplo, o índice de referência europeu (Stoxx 600) ganhou cerca de 1,1%.