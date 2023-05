PSI cai 0,92% em contraciclo com maioria das bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira em baixa, com o índice PSI a perder 0,92% para 6.068,21 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, seis ficaram em alta e 10 em baixa, com a NOS a liderar as descidas (-2,91% para 3,81 euros).

Nas maiores descidas ficaram ainda os CTT (-2,65% para 3,67 euros), a Galp (-1,69% para 10,47 euros) e a Greenvolt (-1,40% para 5,98 euros).

O BCP desceu 1,34% para 0,22 euros e a EDP Renováveis caiu 1,33% para 19,67 euros, após ter divulgado os seus resultados.

A EDP Renováveis teve lucros de 65 milhões de euros entre janeiro e março, menos 1% do que no mesmo trimestre de 2022, segundo informação da empresa publicada hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Jerónimo Martins baixou 0,87% para 22,70 euros e a EDP perdeu 0,85% para 4,90 euros.

Em sentido contrário, a Semapa destacou-se nas subidas e avançou 1,30% para 14 euros, a Sonae subiu 1,18% para 1,03 euros e a Altri ganhou 1,11% para 4,74 euros.

Em terreno positivo ficaram ainda a Ibersol (0,60% para 6,72 euros) e a Navigator (0,48% para 3,35 euros).

No resto da Europa, Londres subiu 0,20%, Paris 0,28%, Frankfurt 0,56% e Milão 0,77%, tendo Madrid registado uma ligeira variação negativa de 0,06%.