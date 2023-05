Bolsa portuguesa em baixa com EDP Renováveis a cair 2,33%

A bolsa de Lisboa estava em baixa esta terça-feira, 2 de maio, a manter a tendência da abertura, com as ações da EDP Renováveis a caírem 2,33% para 19,69 euros e as da Mota-Engil a subirem 1,41% para 2,01 euros.

Há momentos em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, recuava 0,45% para 6184,13 pontos, com a cotação de seis “papéis” a subir, sete a descer e três a manter (Corticeira Amorim em 10,24 euros, em 1,03 euros, Navigator em 3,34 euros, e a Ibersol em 6,74 euros).

Às ações da EDP Renováveis seguiam-se as da EDP e REN, que se desvalorizavam 1,16% para 4,94 euros e 0,95% para 2,61 euros.

As ações da Galp e Jerónimo Martins baixavam 0,32% para 10,96 euros e 0,17% para 22,86 euros.

Em sentido contrário, a seguir às ações da Mota-Engil, as da Semapa, CTT e Altri subiam, respetivamente, 0,73% para 13,82 euros, 0,93% para 3,78 euros e 0,6% para 4,72 euros.

As principais bolsas europeias negociavam mistas esta terça-feira, pendentes da estimativa rápida da taxa de inflação na zona euro em abril, um dado que precede as reuniões da Reserva Federal dos EUA (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE).

Na segunda-feira, os mercados estiveram fechados, mas a bolsa de Wall Street operou e terminou em baixa ligeira depois de uma intervenção das autoridades norte-americanas no banco norte-americano First Republic, que, entretanto, foi vendido ao JPMorgan Chase.

Os futuros dos principais indicadores de Wall Street estão agora a ser negociados sem alterações, antes da reunião de dois dias da Fed sobre política monetária, cujas conclusões serão conhecidas na quarta-feira.

O BCE reúne-se na quinta-feira, mas antes disso, na Europa, o gabinete de estatísticas da UE divulgará a estimativa rápida da taxa de inflação da zona euro em abril de 2023.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1002 dólares, contra 1,0968 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 79,56 dólares, contra 79,31 na segunda-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.