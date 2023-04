CMVM aprova exclusão voluntária das ações da Multi 24 do mercado Euronext Access

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovou esta sexta-feira a exclusão voluntária das ações da Multi 24 do mercado de negociação multilateral Euronext Access.

"A CMVM informa que, em reunião do seu Conselho de Administração, realizada em 28 de abril de 2023, foi deliberado deferir, com efeitos a esta data, a exclusão voluntária das ações da Multi 24, sociedade especial de investimento imobiliário de capital fixo, SICAFI, do mercado de negociação multilateral Euronext Access", lê-se numa nota hoje divulgada no 'site' do regulador.

O pedido de exclusão foi apresentado à CMVM, na sequência de uma deliberação da acionista única da Multi 24.

A CMVM esclareceu ainda que não haverá lugar à compra de quaisquer ações, tendo em conta que o capital da Multi 24 é detido por um único acionista, que apresentou o pedido de exclusão.

Esta decisão da CMVM, segundo o Código de Valores Mobiliários, implica a "imediata exclusão da negociação [...] em sistema de negociação multilateral das ações da sociedade e dos valores mobiliários que dão direito à sua subscrição ou aquisição".