PSI sobe 0,83% com Jerónimo Martins a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira, 27 de abril, em alta, com o índice PSI a subir 0,83% para 6244,18 pontos, com a Jerónimo Martins a subir mais de 3%, após ter apresentado resultados trimestrais.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 subiram e quatro desceram. A Jerónimo Martins, que liderou as subidas, avançou 3,76% para 22,60 euros.

A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, registou no primeiro trimestre resultados líquidos atribuíveis de 140 milhões de euros, um aumento de 59,1% em relação a igual período do ano passado, segundo um comunicado divulgado ao mercado na quarta-feira ao fim da tarde.

Na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que, no mesmo período, as vendas cresceram 23,4% para 6,8 mil milhões de euros.

No resto da Europa, Paris subiu 0,23%, Madrid 0,22%, Milão 0,19% e Frankfurt 0,03%, mas Londres caiu 0,27%.