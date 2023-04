Bolsa de Lisboa fecha em alta com Mota-Engil a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira a sessão com o índice PSI a subir 0,03% para 6.192,63 pontos, em sentido contrário ao da tendência geral das principais praças europeias, com a Mota-Engil a liderar os ganhos.

Das 16 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, oito ficaram em alta, sete em baixa e uma terminou inalterada, a REN, nos 2,73 euros.

A Mota-Engil valorizou-se 1,78% para 1,95 euros, Ibersol subiu 1,52% para 6,70 euros.

Entre as maiores subidas estiveram as ações dos CTT, ao valorizarem 1,38% para 3,66 euros, as da Galp, que subiram 1,25%, para 10,94 euros, e os 'papéis' da NOS, ao ganharem 0,15% para 3,91 euros.

A NOS divulgou hoje que o seu resultado líquido caiu 15,1% no primeiro trimestre, face a igual período de 2022, para 34,9 milhões de euros, devido ao "crescimento acentuado" das depreciações e amortizações e impacto da inflação.

Ainda entre as maiores quedas é de assinalar o recuo das ações da EDP Renováveis, ao perderem 1,09% para 19,90 euros, enquanto os títulos da Sonae afundaram 0,97% para 1,02 euros e os da EDP perderam 0,31% para 5,15 euros.

A Navigator, por sua vez, recuou 0,18% para 3,34 euros e a retalhista Jerónimo Martins perdeu 0,09% para 21,78 euros, no dia em que anunciou que registou, no primeiro trimestre deste ano, resultados líquidos atribuíveis de 140 milhões de euros, um aumento de 59,1% em relação a igual período do ano passado.

No resto da Europa, Londres caiu 0,49%, Paris perdeu 0,86%, Frankfurt recuou 0,48%, Milão desceu 0,54%, mas Madrid valorizou-se 0,04%.