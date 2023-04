PSI sobe 0,65% em linha com maioria das bolsas europeias

A bolsa de Lisboa registou, esta sexta-feira, uma valorização de 0,65% no índice PSI, que avançou para 6200,17 pontos, em linha com a maioria das bolsas europeias.

Das 16 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, 11 subiram e cinco desceram.

A Mota-Engil liderou as valorizações com uma subida de 6,70% para 1,88 euros, tendo estado em destaque ao longo de toda a semana ao liderar os ganhos em quatro das cinco sessões. Na quinta-feira, destacou-se pela negativa no topo das descidas e caiu 13,73%.

Em terreno positivo ficaram ainda a Sonae (1,57% para 1,04 euros), a NOS (1,12% para 3,99 euros) e a Galp (1,11% para 10,93 euros).

A EDP Renováveis subiu 0,75% para 2,70 euros e a EDP 0,31% para 5,17 euros.

No mesmo sentido, a REN registou um ganho de 0,75% para 2,70 euros, a Jerónimo Martins subiu 0,64% para 22,06 euros, a Greenvolt teve uma valorização de 0,56% para 6,28 euros e o BCP avançou 0,31% para 0,23 euros.

Nas descidas, a Corticeira Amorim caiu 0,39% para 10,16 euros, a Semapa perdeu 0,29% para 13,80 euros e a Altri recuou 0,25% para 4,74 euros.

As principais bolsas europeias fecharam quase todas com ganhos. Frankfurt subiu 0,54%, Paris 0,51%, Milão 0,43% e Londres 0,15%, mas Madrid baixou 0,37%.