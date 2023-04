PSI termina o dia em baixa, com Mota-Engil a derrapar quase 14%

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta quinta-feira no ‘verde’, com uma desvalorização de 1%, para 6158,99 pontos. A Mota-Engil liderou as perdas, ao cair quase 14%.

Das 16 cotadas que compõem o PSI, 12 terminaram o dia em terreno negativo, nomeadamente quatro dos cinco ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o índice): EDP Renováveis, Galp, Jerónimo Martins e BCP. Destas, foi a retalhista que mais perdeu, ao cair 1,17%, para 21,92 euros por ação.

Já a Galp deslizou 0,23%, para 10,81 euros por ação, a EDP perdeu 0,49%, para 20,13 euros, e o BCP tombou 0,74%, para 0,2281 euros.

Contudo, o destaque foi da Mota-Engil que derrapou 13,73%, para 1,76 euros por ação, um movimento que aparenta ser de correção, uma vez que acumulava fortes ganhos esta semana.

No ‘verde’ ficaram apenas duas cotadas, entre elas a ‘gigante’ EDP que ganhou 0,19%, para 5,15 euros por ação.

As outras duas cotadas, CTT e Corticeira Amorim, não apresentaram qualquer variação face ao fecho de quarta-feira.

O PSI segue, assim, a Europa, onde as principais praças também encerraram no ‘vermelho’ (à exceção de Londres), ainda que com desvalorizações menores que o índice português. Por exemplo, o índice de referência europeu (Stoxx 600) perdeu cerca de 0,15%.