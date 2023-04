PSI começa dia em queda, com Mota-Engil a afundar-se mais de 5%

O PSI negociava pouco depois do arranque da sessão desta quinta-feira, 20 de abril, em baixa de 0,95% para os 6163,26 pontos, com 13 das 16 cotadas do índice a cotarem em baixa.

Na Europa, a tendência era mista, com Paris, Londres, e Frankfurt a recuarem respetivamente 0,13%, 0,12%, e 0,41%; ao passo que Madrid avançava 0,33%. O Stoxx 600, índice representativo das ações europeias, negociava em queda de 0,16%.

Na liderança das perdas estavam a Mota-Engil (-5,39% para os 1,93 euros), a NOS (-2,57% para os 3,95 euros), e a Altri (-2,36% para os 4,72 euros).

As energéticas pressionavam: a EDP Renováveis perdia 2,2% para os 19,79, a casa-mãe EDP recuava 1,56% para os 5,06 euros, e a Greenvolt depreciava 1,89% para os 6,23 euros.

Destaque ainda para as quedas da Navigator (-1,76% para os 3,34 euros) e da Semapa (-0,56% para os 14,14 euros).

A Ibersol era a única cotada a valorizar-se, subindo 1,54% para os 6,60 euros; ao passo que a REN negociava inalterada nos 2,69 euros.