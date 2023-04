PSI começa em alta, com BCP a liderar os ganhos

O PSI abriu a última sessão da semana em alta, com apenas uma cotada a negociar em terreno negativo e o BCP a liderar os ganhos. Às 8h25 desta sexta-feira o índice apresentava uma valorização de 0,49%, para 6194,69 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice, apenas uma negoceia em baixa: a NOS. A operadora de telecomunicações deslizava 0,05%, para 4,37 euros por ação.

No ‘verde’ encontravam-se 13 cotadas, entre elas as cinco que compõem o grupo dos ‘pesos pesados’ (que mais influenciam o PSI): Galp, EDP, EDP Renováveis, BCP e Jerónimo Martins. É mesmo o banco que lidera aos ganhos, ao avançar 0,99%, para 0,2237 euros por ação.

Já a EDP ganhava 0,55%, para 5,122 euros por ação, a Jerónimo Martins avançava 0,47%, para 21,5 euros, a Galp crescia 0,23%, para 10,96 euros, e a EDP Renováveis ganhava 0,34%, para 20,84 euros.

Lisboa seguia, assim, a Europa, onde as principais praças também se encontravam no ‘verde’, ainda que com variações menos expressivas que o PSI. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhava cerca de 0,25%.