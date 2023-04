AICEP vai promover mercado de capitais no estrangeiro

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) celebraram esta sexta-feira um protocolo de colaboração com o objetivo de “divulgar informação junto de empresas portuguesas sobre o mercado de capitais nacional como fonte de diversificação do financiamento das atividades económicas e projetos das empresas”.

O acordo “visa também a difusão no estrangeiro do mercado de capitais nacional procurando aumentar o seu nível de visibilidade no exterior e incrementar o recurso ao mesmo por agentes económicos estrangeiros”.

“A CMVM e a AICEP irão trabalhar conjuntamente para definir e concretizar iniciativas e ações que permitam a identificação de empresas nacionais para as quais o acesso ao mercado de capitais possa ser uma opção a considerar, bem como para a disponibilização de informações de apoio à decisão sobre o recurso ao mercado de capitais nacional”, indica a nota.

De acordo com a CMVM, esta colaboração “está alinhada com a estratégia da CMVM para o triénio 2022-2024”.