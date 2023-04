Bolsa de Lisboa em alta com Mota-Engil a subir 1,14%

A bolsa de Lisboa estava a negociar em alta na manhã desta quinta-feira, a manter a tendência da abertura, com as ações da Mota-Engil a subirem 1,14% para 1,78 euros.

Cerca das 09h25 em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, avançava 0,23% para 6.162,85 pontos, com a cotação de oito 'papéis' a subir, sete a descer e de um a manter-se (Ibersol em 6,60 euros).

Às ações da Mota-Engil seguiam-se as do BCP e da EDP Renováveis, que se valorizavam ambas 1,11% para, respetivamente, 0,22 euros e 20,98 euros.

As ações da Corticeira Amorim, Sonae e CTT subiam 0,59% para 10,18 euros, 0,20% para 1,01 euros e 0,14% para 3,68 euros.

Também a subir estavam as ações da EDP e da Galp, que se valorizavam 0,12% para 5,07 euros e 0,05% para 10,88 euros.

Em sentido contrário, as ações da NOS, Altri e Semapa eram as que mais recuavam, designadamente 1,09% para 4,34 euros, 0,37% para 4,82 euros e 0,29% para 13,92 euros.

As outras quatro ações que desciam de cotação (Navigator, REN, Jerónimo Martins e Greenvolt) registavam decréscimos entre 0,08% e 0,24%.

As principais bolsas europeias negociavam em alta, depois dos avisos da Reserva Federal dos EUA (Fed), que advertiu que o país poderá entrar numa ligeira recessão no final deste ano, após a crise bancária de março.

Nos EUA, as vendas de ações prevaleceram depois do anúncio de uma taxa de inflação mista, pois embora o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de março tenha caído um ponto percentual para 5%, um declínio maior do que o esperado, a inflação subjacente subiu em linha com as expectativas do mercado.

Além disso, foi divulgada a ata da última reunião da Fed, na qual a entidade advertiu que a economia pode entrar numa ligeira recessão no final deste ano, na sequência da crise bancária verificada nos EUA no mês passado.

Analistas da XTB citados pela Efe explicam que "as apostas por uma Fed falcão estão lentamente a desvanecer-se, deixando a porta aberta para que o fim das subidas se aproxime cada vez mais".

Inflação na Alemanha caiu para 7,4% em março

Depois dos dados de quarta-feira da inflação nos Estados Unidos e da divulgação já hoje do IPC final da Alemanha em março, os mercados europeus estão concentrados na produção industrial da zona euro.

A inflação homóloga da Alemanha caiu mais de um ponto percentual, para 7,4% em março, contra 8,7% em fevereiro e janeiro, informou hoje a agência federal de estatística alemã (Destatis).

Nos EUA, o índice de preços no produtor de março e os pedidos semanais iniciais de desemprego também são divulgados hoje.

Em Viena, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica o relatório mensal do mercado petrolífero, o primeiro a ser divulgado depois dos seus países-membros terem decidido cortar a produção para aumentar o preço do petróleo.

Também foi anunciado hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido se manteve em fevereiro.

Na quarta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,11% para 33.646,50 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 4 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,85% para 11.929,34 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0997 dólares, contra 1,0996 dólares na quarta-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 7 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a descer no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 87,08 dólares, contra 87,33 na quarta-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.