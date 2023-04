Analistas esperam que Fitch mantenha "rating" de Portugal inalterado

A agência de notação financeira Fitch deverá manter inalterado o rating de Portugal em BBB+, com perspetiva estável, na avaliação agendada para sexta-feira, segundo os analistas consultados pela Lusa.

A Fitch tem prevista para sexta-feira uma avaliação à dívida soberana portuguesa, depois de em outubro do ano passado ter melhorado o rating (notação) de Portugal de BBB para BBB+.

Os analistas consultados pela Lusa acreditam que irá manter inalterado para já o rating e a perspetiva, numa altura de incerteza sobre o impacto da subida dos juros.

"As taxas de juro da dívida (a 10 anos) são semelhantes às de outubro de 2022 quando a Fitch subiu a notação e o spread face à Alemanha é hoje um pouco mais baixo do que nessa altura. No entanto, as taxas de curto prazo subiram, fazendo subir o custo médio ponderado da dívida", assinala Filipe Garcia, presidente da IMF - Informação de Mercados Financeiros.

O analista destacou, contudo, que "mantendo-se o cenário benigno, é possível que a perspetiva suba em setembro, mas para tal é preciso que haja sinais claros de um topo nas taxas de juro, que se evite a recessão na zona euro e que a situação política melhore".

Em outubro, a Fitch justificou a decisão com o facto de Portugal ter uma "política orçamental prudente, apesar dos choques externos significativos" e os indicadores de governação e o PIB per capita, acima da média dos seus pares.

Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa, destaca que "o bom desempenho da economia portuguesa, tem permitido uma evolução positiva no rácio de dívida que tem descido" e "a taxa de desemprego mantém-se em níveis historicamente baixos e ainda nos encontramos, numa fase incipiente da utilização dos financiamentos europeus que deverão continuar a suportar parte da atividade económica", a que acresce o turismo.

"A prazo é possível que venhamos a assistir a uma retração económica, por força da subida de taxas de juro, que terão o seu impacto nas empresas, famílias, bem como no próprio Estado. Veremos como atuarão os bancos centrais para amenizar este custo que agora passa a ser transversal a todos os intervenientes da atividade económica", explica.

Também Filipe Garcia sublinha que as agências de rating têm visto com bons olhos a trajetória muito positiva da descida do rácio de dívida pública, o que diz, é um ponto positivo que a Fitch poderá apontar no caso de vir a emitir alguma opinião esta semana.

"A estabilidade política tem sido também apontada como positiva, embora a evidente degradação da imagem pública do governo e os casos recentes possam abalar essa convicção", disse.

O analista indica que "o comprometimento do governo com políticas fiscais responsáveis do ponto de vista da dimensão do défice e da dívida parece continuar, mas as greves e outras exigências por de vários setores da sociedade podem gerar alguma incerteza orçamental".

A próxima agência prevista pronunciar-se sobre Portugal é a Moody's em 19 de maio.

O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de rating são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.