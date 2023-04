PSI segue Europa e fecha em terreno positivo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a última sessão antes da Páscoa, com uma valorização de 0,6%, para 6118,32 pontos - um máximo desde agosto do ano passado. O BCP liderou os ganhos desta quinta-feira.

Das 16 cotadas que compõem o PSI, apenas quatro terminaram o dia em terreno negativo, sendo que dessas, três fazem parte do grupo de ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o índice): EDP Renováveis, Galp e Jerónimo Martins. Apesar destas três terem fechado no ‘vermelho', não foi o suficiente para empurrar o PSI para baixo.

A EDP Renováveis caiu 1,04%, para 20,91 euros por ação, a Galp tombou 0,55%, para 10,905 euros, e a Jerónimo Martins deslizou 0,19%, para 2,14 euros.

Assim, no ‘verde’ encerraram as restantes 12 cotadas, nomeadamente os outros dois ‘pesos pesados’. Foi mesmo um destes ‘gigantes’ que liderou os ganhos: o BCP, com um avanço de 2,44%, para 0,2098 euros por ação. Já a EDP ganhou 0,36%, para 5,072 euros.

Destaque também para a NOS e Sonae, ambas com valorizações acima de 2%.

A Europa também encerrou em alta, com o índice de referência europeu (Stoxx 600) a avançar cerca de 0,5%.