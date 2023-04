PSI fecha em alta, com 'voo' da Mota-Engil

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta quarta-feira no ‘verde’, com uma valorização de 0,38%, para 6067,47 pontos. A Mota-Engil liderou os ganhos ao ‘voar’ mais de 6%.

Das 16 cotadas que compõem o PSI, 11 terminaram o dia em terreno positivo, nomeadamente quatro dos cinco ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o índice): EDP, EDP Renováveis, BCP e Galp. Destas, foi a EDP que mais ganhou, ao avançar 1,77%, para 5,054 euros por ação, logo seguida pela EDP Renováveis, que cresceu 1,29%, para 21,13 euros.

Já a petrolífera avançou 0,78%, para 10,965 euros por ação, e o banco ganhou 0,1%, para 0,2048 euros.

Contudo, o destaque do dia vai para a Mota-Engil que disparou 6,24%, para 1,668 euros por ação.

No ‘vermelho’ encerraram as restantes cinco cotadas, entre elas a ‘gigante’ Jerónimo Martins, que caiu 1,94%, para 21,18 euros por ação e liderou as perdas.

A Europa encerrou, mais uma vez, ‘mista’, com Frankfurt e Paris no ‘vermelho’ e Madrid e Paris no ‘verde’. Já o índice de referência europeu (Stoxx 600) perdeu 0,25%.