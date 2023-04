PSI abre sessão em alta com Corticeira Amorim a liderar ganhos

O PSI abriu a sessão desta quarta-feira, 5 de abril, em alta de 0,29% para os 6076,84 pontos, com sete cotadas em alta, sete em baixa, e duas inalteradas.

Os maiores ganhos no arranque da sessão cabiam à Corticeira Amorim (+2,11% para os 10,16 euros), à EDP (+1,61% para os 5,05 euros), e à NOS (+0,99% para os 4,30 euros).

As energéticas apresentavam desempenhos positivos, como mostram ainda a Greenvolt (+0,84% para os 6,57 euros), a Galp Energia (+0,46% para os 10,93 euros), e a EDP Renováveis (+0,34% para os 20,93 euros).

A Ibersol e a REN negociavam inalteradas nos 6,76 euros e 2,68 euros, respetivamente.



As retalhistas lideravam as perdas, com a Jerónimo Martins a depreciar 0,83% para os 21,42 euros, e a Sonae a cair 0,55% para os 0,99 euros.

O BCP, por sua vez, perdia 0,24% para os 0,20 euros.

Na Europa, quarta-feira começou com ganhos ligeiros nas principais bolsas. Paris valorizava-se 0,13%, Londres, 0,26%, e Frankfurt, 0,11%. O Stoxx 600, índice representativo das ações europeias, cotava na linha de água, a subir 0,1%.