PSI fecha no 'vermelho' à boleia da Galp

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta terça-feira no ‘vermelho’, com uma desvalorização de 0,32%, para 6055,24 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o PSI, 10 terminaram o dia em terreno negativo, nomeadamente dois dos cinco ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o índice): EDP e Galp. Com uma queda de 3,37%, para 10,88 euros por ação, a Galp arrastou o PSI para o ‘vermelho’ e liderou as perdas do dia. Já a EDP deslizou 0,24%, para 4,966 euros por ação.

No ‘verde’ encerraram as outras seis cotadas e um dos ‘pesos pesados’ lidera os ganhos - a Jerónimo Martins, depois de ter avançado 1,79%, para 21,6 euros por ação. Por sua vez, a EDP Renováveis ganhou 0,87%, para 20,86 euros, e o BCP cresceu 0,49%, para 0,2046 euros.

A Europa encerrou, mais uma vez, ‘mista’, com Londres e Paris no ‘vermelho’ e Madrid e Frankfurt no ‘verde’. Já o índice de referência europeu (Stoxx 600) deslizou menos de 0,1%.