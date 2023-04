Bolsa de Lisboa em alta com Navigator a liderar ganhos ao subir 0,78%

A bolsa de Lisboa estava a negociar em alta esta terça-feira, 4 de abril, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Navigator a liderar os ganhos, a subirem 0,78% para 3,36 euros.

Cerca das 9h15 em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, avançava 0,23% para 6092,94 pontos, com a cotação de 12 “papéis” a subir, três a descer e uma a manter (Ibersol em 6,74 euros).

Às ações da Navigator seguiam-se as da Jerónimo Martins e do BCP, que se valorizavam 0,66% para 21,36 euros, 0,59% para 0,20 euros.

As ações da EDP Renováveis, Semapa e Mota-Engil subiam 0,58% para 20,80 euros, 0,29% para 13,74 euros e 0,25% para 1,60 euros.

As outras cinco ações que se estavam a valorizar registavam acréscimos da cotação entre 0,04% e 0,24%.

Em sentido contrário, as ações da Galp, CTT e REN desciam 1,24% para 11,12 euros, 0,41% para 3,60 euros e 0,19% para 2,69 euros.

As principais bolsas europeias negociavam em alta, com a moderação na escalada dos preços do petróleo, que depois de subir 6% na segunda-feira, impulsionado pelo corte de produção anunciado pela OPEP+, está esta terça-feira a avançar menos de 0,60%.