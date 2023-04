PSI começa semana em alta: cortes na produção de crude levam Galp Energia a disparar 6%

O PSI abriu a sessão desta segunda-feira, 3 de abril, em alta de 0,78% para os 6093,69 pontos, com oito cotadas em alta, sete em baixa, e uma, a EDP, inalterada nos 5,02 euros.



A Galp Energia estava a disparar, pouco tempo depois da abertura, 6,12% para os 11,10 euros, sendo a principal responsável pelos ganhos do índice geral. No domingo, os países membros do cartel petrolífero OPEP anunciaram cortes na produção de crude na ordem do milhão de barris por dia, de maio até ao fim do ano.



Com uma variação de preço muito menor estavam a Corticeira Amorim (+0,6% para os 10,06 euros) e a Altri (+0,51% para os 4,77 euros), nos 2.º e 3.º lugares, respetivamente, das cotadas que mais se valorizavam.



Nas perdas liderava, por sua vez, a Ibersol, recuando 0,6% para os 6,58 euros; seguida dos CTT, perdendo 0,41% para os 3,60 euros; e da Jerónimo Martins, que caía 0,37% para os 21,54 euros.

Na Europa, o arranque foi misto. Londres e Paris cotavam em alta de 0,61% e 0,2%, respetivamente; ao passo que Frankfurt e Madrid perdiam 0,07% e 0,38%. O Stoxx 600, índice representativo das ações europeias, cotava na linha de água pouco tempo depois da abertura da sessão.