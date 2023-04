Galp dispara e arrasta PSI para o 'verde'

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta segunda-feira no ‘verde’, com uma valorização de 0,53%, para 6064,91 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o PSI, seis cotadas terminaram o dia em terreno negativo, nomeadamente quatro dos cinco ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o índice): EDP, BCP, EDP Renováveis e Jerónimo Martins. A EDP Renováveis lidera as perdas, ao cair 1,94%, para 20,68 euros por ação.

Já a dona do Pingo Doce perdeu 1,85%, para 21,22 euros, o banco deslizou 0,2%, para 0,2036 euros, e a EDP registou uma queda de 0,76%, para 4,978 euros.

Apesar de tantos ‘gigantes’ terem terminado o dia em baixa, o ‘voo’ da Galp empurrou o PSI para o ‘verde’. A petrolífera disparou 7,65%, para 11,26 euros por ação. O salto acontece um dia após os países membros do cartel petrolífero OPEP terem anunciado cortes na produção de crude na ordem do milhão de barris por dia, de maio até ao fim do ano, e no mesmo dia em que o Goldman Sachs reviu em alta a sua previsão para o preço do barril de Brent no fim do ano, antecipando agora que custe 95 dólares em dezembro.

Além da Galp, que liderou os ganhos, outras oito cotadas encerraram a sessão em terreno positivo.

A Europa encerrou ‘mista’, com Londres e Paris no ‘verde’ e Paris e Frankfurt no ‘vermelho’, assim como o índice de referência europeu (Stoxx 600), que caiu cerca de 0,1%.