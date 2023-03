PSI dispara em dia de 'maré verde'

O PSI encerrou a sessão desta quinta-feira com um ‘voo’ de mais de 2%, voltando a tocar (e passar) os 6000 pontos. Mais precisamente, o índice de referência português registou uma valorização de 2,1%, para 6024,91 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice, todas encerraram o dia no ‘verde’.

Um dos ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI) foi mesmo a empresa que mais se valorizou esta quinta-feira. Trata-se do BCP, que disparou 4,51%, para 0,2064 euros por ação.

Quanto aos restantes ‘gigantes’, a EDP Renováveis, que saltou 3,41%, para 20,93 euros, a Jerónimo Martins cresceu 2,31%, para 21,26 euros, a EDP avançou 1,69%, para 4,925 euros, e a Galp ganhou 1,55%, para 10,485 euros.

Destaque também para a Ibersol, que voltou na semana passada para o índice de referência, e que esta quinta-feira ganhou 3,77%, para 6,6 euros por ação.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também encerraram no ‘verde’, ainda que tenham registado valorizações menos expressivas do que o PSI. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou cerca de 1,1%.