Sonae garante que preço da OPA lançada sobre a Sonaecom "não vai mudar"

A Sonae não está disposta a rever em alta a proposta de compra das ações da Sonaecom no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) anunciada em dezembro, disse esta quarta-feira, 29 de março, o administrador financeiro (CFO) do grupo.

No final de dezembro, a Sonae propôs aos acionistas da Sonaecom pagar 2,50 euros por ação para tirar de bolsa a subsidiária para o negócio das telecomunicações. Um valor tido como baixo por associações como a Maxyield - Clube dos Pequenos Acionistas, que classificou o preço como “injusto”, recomendando aos investidores que não vendessem.

Segundo João Dolores, CFO da Sonae, “o preço da OPA não vai mudar”. “É um preço que consideramos justo e não temos qualquer intenção de o alterar”, referiu o gestor, numa declaração por escrito enviada ao Expresso.

“Acreditamos que esta oferta é uma oportunidade única para os acionistas minoritários venderem as suas ações a um valor substancialmente superior à cotação da ação nos últimos anos e que foi, aliás, validado pela própria CMVM, um prémio de “25% face à cotação do último fecho antes do anúncio da OPA e de 33% face à média dos seis meses anteriores. Nos três anos que antecederam a oferta a ação nunca atingiu este valor”, defendeu.

“Naturalmente, cada acionista da Sonaecom deve agora fazer a sua própria avaliação sobre as condições da oferta e tomar uma decisão até ao dia 14 de abril. Se não atingirmos os 90% do capital social, como exigido pela CMVM, a empresa irá manter-se cotada em bolsa”, uma possibilidade que reconhece como “possível”.

O administrador financeiro da Sonae ressalva, porém, que “a retirada de bolsa seria o cenário mais vantajoso para todos, quer para a Sonae, que simplificaria a sua estrutura societária, quer para os restantes acionistas da Sonaecom, que poderiam vender a um preço muito superior ao registado pela ação antes do lançamento da OPA”.

“Mas se não tivermos investidores em número suficiente a querer aproveitar esta oportunidade, a Sonaecom manter-se-á em bolsa e prosseguirá com a sua estratégia ambiciosa de investimento nos sectores de telecomunicações e novas tecnologias. A decisão está agora nas mãos dos acionistas. Seja qual for o resultado da OPA, estamos confortáveis em relação ao futuro”, termina.